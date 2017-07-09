В Оренбургской области мужчина избил возлюбленную рогами оленя за измену

В Оренбургской области мужчина на почве ревности избил свою избранницу рогами оленя. Отмечается, что мужчина заподозрил возлюбленную в измене и решил таким образом проучить ее.

Как стало известно, в городе Ясном Оренбургской области 25-летний мужчина избил свою 31-летнюю сожительницу, заподозрив в измене. Между влюбленной парой на почве ревности вспыхнул конфликт, рассерженный мужчина набросился на свою избранницу и стал избивать ее ногами и руками. Затем, решив проучить возлюбленную, 25-летний мужчина схватил оленьи рога, которые висели на стене, и начал бить ими провинившуюся женщину.

В результате произошедшего медики зафиксировали у женщины многочисленные переломы и ссадины, а также кровоподтеки под глазами. В отношении ревнивца возбудили уголовное дело, такой "воспитательный урок" может теперь грозить ему лишением свободы на 5 лет.