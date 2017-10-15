В Мурманской области женщину задушили и выбросили в окно

В городе Полярный Мурманской области обнаружили мертвую женщину возле жилого дома, которую задушили и выбросили в окно. По горячим следам подозреваемого в убийстве задержали.

Как стало известно, жители города Полярный возле одного из домов нашли тело 43-летней женщины. На ее шее виднелись следы от пальцев, словно ее душили, а случайные прохожие заметили момент падения тела женщины из окна. По горячим следам полицейские вышли на след убийцы, а вскоре задержали 32-летнего мужчину, который подозревается в убийстве женщины.

Мотивы совершения преступления в настоящий момент неизвестны. Отмечается, что возбуждено уголовное дело и решается вопрос о передаче материалов в суд. Северянину грозит до 15 лет лишения свободы.