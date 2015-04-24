"Политическое убийство": Зарезавшего мужчину экс-бойца "Азова" приговорили к штрафу

В Украине экс-бойца полка "Азов", который в 2016-м году зарезал мужчину в Мариуполе, приговорили к штрафу. Об этом уведомила администрация городского портала со ссылкой на судебный реестр.

Предполагается, что столкновение между мужчинами возникло на фоне политических разногласий. Нетрезвый горожанин самостоятельно подошел к военнослужащему "Азова" и начал провоцировать конфликт различными угрозами, в том числе, убийством. Оценив обстановку, "азовец" отметил физическое превосходство оппонента и решил отреагировать на опасность превентивным ударов. Он вытащил из куртки нож и ударил им провокатора. Несмотря на ранение, житель Мариуполя усилил натиск и толчком сбил противника с ног. Во время схватки на земле, боец отбивался хаотичными ударами ножа, один из которых угодил в шею и оказался летальным.

Судьи признали подозреваемого виновным в смертельном превышении самообороны и сначала вынесли приговор на два года лишения свободы. Но время спустя заключение решили сменить двумя годами ограничением военной службы и взысканием 20% доходов в месяц.