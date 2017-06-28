В Челябинской области мать четверых детей убила новорожденного ребенка

В Челябинской области 43-летняя мать четверых детей не захотела растить еще одного ребенка и убила его. Из-за нежелательной беременности она хотела сделать аборт, однако ей не позволили врачи, так как в этом случае мог возникнуть риск для ее здоровья.

Сотрудники Главного управления МВД по Челябинской области сообщают о случае, в ходе которого многодетная мать убила своего новорожденного ребенка, потому что не хотела его воспитывать. Согласно информации, которую они предоставляют, сразу после родов она перекрыла младенцу нос и рот, так что он не смог дышать и погиб в ходе инцидента. Женщина пыталась представить все как несчастный случай, говоря, что он родился уже мертвым, однако медицинская экспертиза показала лживость этого утверждения.

В больнице, куда после родов обвиняемая принесла мертвого ребенка, сообщают, что она состояла на учете, но беременность была нежелательной. Помимо этого ребенка у нее уже было четверо старших детей. Муж о ее состоянии не знал. В спецслужбах добавляют, что семья считалась благополучной. Как у мужчины, так у женщины имелось постоянное место работы. Теперь же она проходит как главная подозреваемая по делу об убийстве и будет наказана в согласии с уголовным кодексом, если ее вину докажут в суде.