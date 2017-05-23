В Казани экс-сотрудница банка подделывала подписи клиентов и оформляла кредиты на их имя

В Казани экс-сотрудница банка оформляла кредиты, используя данные клиентов, а полученные средства тратила на свои нужды. Было возбуждено уголовное дело, суд назначил ей срок в виде лишения свободы на 1 год и 9 месяцев.

Как стало известно, 19-летняя жительница Казани работала в одном из банков. В один момент она решила воспользоваться своим служебным положением и стала оформлять кредиты на клиентов банка, используя их личные данные и подделывая подписи. В общей сложности она оформила кредитов на 72 тысячи рублей, все полученные средства девушка предпочитала тратить на свои нужды.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, материалы которого позднее были переданы в суд. В ходе судебного разбирательства подсудимая полностью признала свою вину, было принято решение лишить свободы экс-сотрудницу банка на 1 год и 9 месяцев.

Не сообщается, что станет с кредитами, которые 19-летняя жительница Казани оформляла на клиентов банка. Неизвестно, будет ли она выплачивать их сама, или банк найдет какое-то другое решение данной проблемы.