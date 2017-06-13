В Таганроге водитель ездит со сбитой собакой в бампере

В Таганроге водитель ездит по улицам со сбитой собакой, которая застряла в бампере. Эту информацию наблюдательные горожане опубликовали в соцсети "ВКонтакте".

По словам свидетелей, мужчина врезался в животное на своём Nissan, однако не пожелал извлечь его тело из поврежденной детали автомобиля и просто продолжил движение. Предполагается, что после ДТП собака ещё была жива. Одна из жителей города утверждает, что спустя несколько дней заметила тот же автомобиль, из которого по прежнему торчали собачьи лапы.

В паблике собралась инициативная группа, которая собиралась жаловаться на происходящее городским властям и в ГИБДД. 27 февраля в пресс-службе ростовского областного ГУ МВД уведомили, что в связи с полученными сведениями полиция запустила проверку. В настоящее время правоохранители выясняют личность владельца Nissan.