Российские ученые спасли 10-дневного тюлененка в Финском заливе

26 февраля российские ученые спасли в Финском заливе одинокого 10-дневного тюлененка и доставили его в Санкт-Петербург. Об этом сообщает Елена Андриевская, сотрудник Фонда друзей балтийской нерпы.

Метеорологи обнаружили на острове Гогланд маленького детеныша балтийского серого тюленя, которому чуть больше недели от роду. Вероятно, он потерял свою маму. Специалисты транспортировали животное в Северную столицу и передали на поруки Центра реабилитации морских млекопитающих.

Елена Андриевская отмечает, что тюлень стал первым воспитанником учреждения в этом году. Биологи установили, что он здоров, однако страдает от истощения. Вес белька составляет всего 12 килограммов, что примерно на 18 меньше нормы для его возраста. Его выпустили в отдельный бокс и будут готовить к жизни в естественной среде. Предполагается, что процесс реабилитации затянется на две недели.