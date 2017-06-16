В Свердловской области экс-гаишник подстрелил прохожего из окна

26 февраля в Свердловской области экс-гаишник подстрелил из окна проходящего мимо мужчину. Об этом написали на сайте регионального СУ СК.

События развернулись в городе Сухой Лог. Правоохранители предполагают, примерно в 23 часа горожанин 1982 года находился в квартире. По неизвестным мотивам он вооружился собственным охотничьим ружьем, выстрелил в свою входную дверь, а затем высунул ствол в окно и начал стрелять по целям на улице. Всего выстрелов было около десятка: одна часть из них улетела в сторону припаркованного автомобиля, а другая - в молодого человека.

Согласно сообщению, пострадавший получил травмы в области головы и туловища. Ему оказали своевременную медицинскую помощь. Стрелка обезвредили и задержали полицейские, прибывшие по вызову. Его арестовали на время следствия. Сейчас эксперты проводят расследование обстоятельств инцидента, запланировано проведение экспертиз. Существует версия, что обвиняемый страдал "белой горячкой". Региональные СМИ опросили соседей и узнали, что ранее он служил в рядах ГИБДД.