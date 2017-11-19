В столкновениях у Верховной Рады пострадали 13 полицейских

27 февраля в Киеве, при столкновениях у здания Верховной Рады, сотрудников полиции забросали камнями, 13 силовиков пострадали. 9 участников митинга иже задержали.

Как сообщил Антон Геращенко, работающий советником министра внутренних дел, нападавшими на полицейских были выходцы из партии «Движения новых сил», которая курировалась Михаилом Саакашвили. Политик отметил, что участники митинга, представляющие партию скандально-известного экс-президента Грузии, организовали провокацию.

По словам Геращенко, митингующие совершили попытку поджога шин, которые те повыкатывали к Раде. После того, как полиция пресекла попытку совершить поджог, участники митинга начали бросать по силовикам камнями.

Между тем, Михаил Саакашвили в своем Facebook-аккаунте опубликовал пост с опровержением слов Геращенко. Он заявил, что ни он, ни представители его партии не имеют отношения к данной акции. По словам Саакашвили, митингующие не имеют к нему отношения и сам он не знал о случившемся до просмотра новостей.