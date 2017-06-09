В Красноярском крае 3-летний мальчик без одежды насмерть замерз на улице

26 февраля в Красноярском крае 3-летний мальчик насмерть замерз, оказавшись на улице без теплой одежды. Об этом уведомили в пресс-службе краевого СУ СК.

26-летняя жительница деревни Яга рано утром обнаружила пропажу своего сына. Позвав на помощь сожителя и соседа, она занялась поисками ребенка. По следам группе удалось проследить путь малыша и обнаружить его мертвым на веранде соседнего жилого здания.

Предполагается, что ребенок проснулся среди ночи и по неизвестной причине решил выйти во двор, не одевшись и не обувшись. Он начал ходить по снегу и забрел за ограду через открытую калитку. Вскоре он испытал симптомы переохлаждения и остался на пристройке, пока не погиб. Сейчас правоохранители проверяют обстоятельства смерти малолетнего мальчика и определяют необходимость возбуждения дела.