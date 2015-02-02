В Подмосковье задержали журналиста из Польши Томаша Мацейчука

27 февраля в подмосковных Мытищах полиция задержала Томаша Мацейчука, журналиста из Польши. Об этом пишут российские СМИ, ссылаясь на инсайдеров в МВД.

Томаш Мацейчук известен россиянам своим частым участием в ток-шоу на федеральных телеканалах, таких как "Первая студия" и "Время покажет". Утром правоохранители начали проводить обыски в его мытищинской квартире. Поводом для процедуры стало уголовное дело о предположительном разжигании межнациональной розни. По словам источников, во время исследования, сотрудники ведомства обнаружили в жилище Томаша Мацейчука предметы с изображением националистической символики, которую используют организации этой направленности.

Теперь же блогер задержан у доставлен в участок без объявления статуса. В правоохранительных органах проанализируют результаты обыска, а также проверят легальность пребывание Томаша Мацейчука на территории Российской Федерации. Предполагается, что в скором времени материалы дела могут быть рассмотрены в судебном порядке.