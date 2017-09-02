«Отметил 23 февраля»: 16-летний сибиряк умер после трех бутылок водки

16-летний подросток умер после празднования Дня защитника Отечества. Юный житель Красноярского края выпил две бутылки водки с двумя 14-летними друзьями, третью он пил в одиночку.

Инцидент уже проверяется в СК РФ по Красноярскому краю. Представители ведомства сообщили об уже имеющихся данных и рассказали, как подростки «отмечали» 23 февраля.

Так, на День защитника Отечества трое подростков из деревни Гудково решили выпить спиртного. Их выбор остановился на водке, тинейджеры купили две бутылки горячительного напитка и отправились на празднование.

Два молодых 14-летних парня и их 16-летний товарищ распили алкоголь и решили отправиться по домам. Самому старшему подростку захотелось выпить еще, по дороге домой он купил третью бутылки водки и употребил ее в одиночку. Утром, юного сибиряка нашли мертвым.

Полиция начала выяснять все подробности случившегося. В СК организовали доследственную проверку, после ее окончания станет известно о процессуальном решении, которое следователи вынесут после сбора всех данных.