В Якутии школьники презентовали чипсы из карася

Школьники из якутского поселка Второй Хомустах презентовали своё кулинарное изобретение - чипсы из карасей. Так уведомила пресс-служба республиканского министерства сельского хозяйства и продовольственной политики.

В сообщении на сайте ведомства отмечается, что продуктовая новинка под названием "Sobo хрусt" придумана и реализована на платформе школьного бизнес-инкубатора. Чипсам придается форма небольших батончиков, в которых, помимо рыбы, содержится соль и лук. По словам авторов проекта, их изобретение в большом количестве содержит полезные элементы: хром, фосфор, цинк и жирные кислоты.

Разработка школьников признана лучшей в районе по итогам конкурса "Начинающий фермер". Впоследствии она была представлена на региональном этапе соревнований. Существует вероятность, что вскоре рыбные чипсы-батончики смогут продавать в якутских торговых точках и школьных столовых. По предварительным расчетам, при успешной продаже 7,5 тысяч единиц за год - общих доход от проекта достигнет порядка 300 тысяч рублей. Изготовлением занимается сельскохозяйственный кооператив "Yнyгэс".