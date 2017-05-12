У черноморской границы РФ заметили самолёт-разведчик и беспилотник США

26 февраля у границы России а Черном море зафиксировали полеты разведывательной техники США: самолета EP-3 Aries и беспилотника RQ-4A Global Hawk. Их маршруты зарегистрированы в мониторинговом сервисе CivMilAir, который следит за авиацией.

EP-3 Aries под номером 157326 вылетел с авиационной базы, расположенной на Крите в бухте Суда, и туда же вернулся. Самолет несколько часов летал у береговой линии от западной части Крыма до города Сочи в Краснодарском крае.

Беспилотный дрон с цифрами 10-2043 на борту взлетел с авиабазы Сигонелла на территории Сицилии. Маршрут его разведки также пролегал вблизи полуострова и Кубани на высоте 16,5 километров над поверхностью моря.