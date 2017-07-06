В Самарской области пенсионер погиб от ножа обольстительницы

В Самарской области 79-летний житель села Узюково был найден мертвым среди окурков, пустых бутылок из-под спиртного и нижнего белья. Накануне тот пригласил в гости 34-летнюю обольстительницу, застолье закончилось ссорой и поножовщиной.

Как стало известно о представителя пресс-службы ГУ МВД РВ в Самарской области, 22 февраля в селе Узюково полиция нашла в частном доме труп 79-летнего пенсионера. На месте происшествия полицейские сняли отпечатки пальцев и зафиксировала, что вокруг мужчины лежали окурки сигарет, рюмки, нижнее женское белье и нож.

Было установлено, что накануне он приглашал в гости свою новую знакомую – 34-летнюю жительницу села Васильевка. Пенсионер решил устроить застолье, позвал женщину к себе в дом. Новые знакомые распивали алкоголь, во время чего между ними возникла ссора.

В итоге, женщина взяла нож и несколько раз ударила им пенсионера. После, обольстительница скрылась, а пожилой мужчина скончался. Полиция уже задержала подозреваемую в убийстве. Было установлено, что ранее она уже неоднократно нарушала закон, ее привлекали к ответственности за кражу, грабежи, убийство и нанесения тяжкого вреда здоровью людей. Теперь, за убийство пенсионера, ее может ждать до 15 лет тюрьмы.