В Пермском крае подмена младенцев обнаружилась лишь спустя 40 лет

В Пермском крае подмена детей в роддоме вскрылась лишь спустя 40 лет. Еще в 1978 году двух новорожденных девочек подменили, что повлекло за собой массу проблем – развод одной из пар и масса неприятных конфликтов.

Как стало известно, передача «Пусть говоря» получила новый сюжет, который явно привлечет внимание зрителей. Так, в Пермском крае две семьи узнали, что их детей «перепутали» лишь спустя 40 лет.

7 марта 1978 года в Пожвинской участковой больнице в Пермском крае родились две девочки. По невыясненным обстоятельств младенцев перепутали, отдав детей не тем семьям. В первой семье супруг сразу заметил, что ребенок не похож на него, это стало поводом для ссор. В итоге, конфликт закончился разводом и мать была вынуждена воспитывать дочь в одиночку.

Вторая семья не придала значение, что ребенок не похож ни на одного из родственников. Брошенная жена из первой семьи подняла данные и выяснила, что в тот день в больнице была рождена еще одна девочка. Женщина нашла вторую семью и предложила им пройти ДНК-тест.

В итоге, анализы показали, что две новорожденные девочки попали не к своим родителям и жили в чужих семьях. Данный факт шокировал обе семьи, теперь они намерены устроить судебное разбирательство.

Женщина, которую из-за ошибки медиков бросил муж, хочет получить компенсацию за моральный ущерб и добиться торжества справедливости. В суд семьи хотят обратиться уже в конце марте. Сейчас они ждут выхода в эфир программы «Пусть говорят», где в зале шоу проблема получит огласку и привлечет внимание общества.