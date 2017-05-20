В Подмосковье случилась утечка серной кислоты

В Подмосковье на ЖД-станции «Орехово-Зуево» случилось чрезвычайное происшествие – из поврежденной 60-тонной цистерны вылилось несколько десятков литров серной кислоты. Последствия утечки ликвидируются.

Как сообщается, причиной ЧП стало повреждение цистерны, в которой перевозились серная кислота. Опасная жидкость вылилась на землю и ЖД-пути. На место аварии сразу же прибыли сотрудники пожарной службы, работники железнодорожного управления и спасатели.

Сейчас серную кислоту перекачивают из цистерны с аварийной опасностью в другую, не имеющую повреждений. Уточняется, что от места аварии близлежащий пункт находится на расстоянии 3 километров. Исходя из этого, потенциальной угрозы для жизни и здоровья людей нет. Инцидент не отразился на движении других поездов и составов. Сбоев в графике не было. Авария и повреждение цистерны случилось во время того, как формировался грузовой состав, а вагоны столкнулись. Пострадала лишь одна цистерна, поезд с рельс не сошел, и ЖД-полотно повреждено не было.