В Калуге из свежей могилы выкопали гроб с покойником

В Калуге, на кладбище в Некрасово, неизвестные выкопали из свежей могилы гроб с покойником и поставили его на земле. В инциденте подозревается директор ритуального агентства, который обещал вырыть могилу, так как там хоронить покойника он не разрешал.

Сообщается, что 22 февраля на кладбище в Некрасово похоронили пожилого мужчину. Родным усопшего директор одного из ритуальных агентств проводить церемонию захоронения именно на этом кладбище запрещал. Якобы, тот угрожал, что если родственники все-таки решат хоронить умершего на Некрасовском, то на следующий день они увидят выкопанную из земли могилу.

Родственники решили проигнорировать угрозы директора и провели церемонию захоронения на кладбище в Некрасово. На следующий день после похорон они пришли к могиле пожилого умершего родственника и увидели там то, что шокировало их до глубины души.

Венки у могилы были разбросаны, креста не было. Сам гроб был выкопан из земли и стоял вскрытым. Семья усопшего пришла в ужас и сильно огорчилась кощунству. Об инциденте они сообщили в полицию. Сейчас родственники рассказали об угрозах от директора и сообщили, что подозревают в происшествии именно его.