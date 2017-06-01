В Петербурге пожилой дирижер избежал колонии, женившись на совращенной ученице

В Петербурге 55-летнему экс-дирижеру лицея искусств удалось избежать уголовной ответственности за совращение малолетней ученицы. В связь с девочкой тот вступал, когда ей было 15 лет.

Как сообщается, бывший дирижер был признан виновным в совращении девочки, не достигшей 16-летия. За преступление суд решил, что виновный должен отбыть 1 год в тюрьме. Помимо этого, на 3 года его лишили права на преподавательскую деятельность.

Однако, мужчина избежал тюрьмы, чем сильно удивил суд и местных СМИ. Как оказалось, дирижер женился на своей совращенной ученице, о чем он сообщил судье.

В половую связь девочка и ее преподаватель вступали, как установил суд, по обоюдному согласию. Этот факт не отменил наказания, но брак повернул дело в новое русло. Теперь с мужчины сняли год тюрьмы и он, как стало известно, избежал этого женитьбой.

Мужчина нашел в законодательстве уточнение, которое дало ему шанс избежать тюрьмы. В случае, если подсудимый проходит по такой статье впервые, то от наказания его может освободить официальное оформление брака с потерпевшей.