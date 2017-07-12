«Почта России» задержала посылку с автоматом Калашникова

Сотрудникам «Почты России» удалось пресечь пересылку оружия, в одной их посылок во время проверки с использованием специального оборудования нашли автомат Калашникова и два карабина. Опасная посылка направлялась из Москвы в Забайкалье, данные об отправителе и получателе направлены в полицию.

Как стало известно, «Почта России» вновь пресекла использование своих услуг по пересылке, которое перечит законам. Некто из Москвы хотел выслать в Забайкалье оружие и карабины.

О содержимом посылки стало известно при проверках, когда сотрудники почты при помощи спецоборудования, без вскрытия посылок, устанавливают безопасность груза. Сейчас посылка и все данные о ней направлены в полицию.

Сообщается, что полицейским известны фамилии и данные об отправителе и получателе посылки с оружием. Сейчас подозреваемые остаются на свободе и еще не задержаны. Сотрудники «Почты России» получили от полиции благодарность за ответственный подход к работе и своевременную реакцию на преступление.