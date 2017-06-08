В Сыктывкаре полицейского обвиняют в создании на заборе надписи «Путин»

В Сыктывкаре местная жительница обвинила полицейского в том, что тот создал на заборе надпись «Путин». Между тем, правоохранительные органы по тому же обвинению задержали другого мужчину, который может быть причастен также к другим аналогичным правонарушениям.

Сотрудники управления МВД по Республике Коми сообщают о случае задержания мужчины, который писал на заборах слово «Путин» в Сыктывкаре. Такое обвинение предъявлено ему в согласии с уголовным кодексом. Между тем, местные жители неверно восприняли информацию и подумали, что надпись создал полицейский в поддержку действующего президента. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Так, ее представитель Вера Железцова рассказала, что полицейский, который действовал в интересах поисково-оперативной группы, действительно был на месте происшествия, где рассматривал созданную запись. Между тем, женщина, живущая в доме напротив, с высоты сняла это и опубликовала видео в сеть. Она написала, стражи порядка пытаются угодить московским властям и поэтому пишут слово «Путин» на заборах.