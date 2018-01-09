В Омске глухонемого мужчину забили мясорубкой из-за неправильно-истолкованного жеста

В Омской области глухонемой мужчина погиб после драки из-за того, что его нетрезвый товарищ неправильно понял жест и воспринял его как оскорбление. Сожительница пьяного мужчина избила глухонемого мясорубкой.

24 февраля в селе Сергеевка Калачинского района нетрезвый мужчина попросил у своего глухонемого знакомого сигарету. Тот ответил ему жестами, а пьяный товарищ неверно истолковал увиденное. В итоге, мужчина принял жест за оскорбление и начал драку.

На помощь к пьяному мужчине пришла его сожительница, которая взяла мясорубку и несколько раз ударила ей по голове глухонемого омича. В итоге, мужчина, который пострадал от неправильного толкования своего жеста, попал в больницу.

Медики диагностировали у глухонемого мужчины открытую черепно-мозговую травму. Вскоре после того, как пострадавший попал в больницу, он скончался. Полиция начала проверки и ведет расследования. Местные СМИ сообщают, что на решение суда о мере наказания для женщины, избившей глухонемого мясорубкой, повлияет тот факт, что у нее есть 17-летний сын-иждивенец.