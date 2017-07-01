В Югре безработный украинец зарезал жителя Омска

В Ханты-Мансийском автономном округе-Югра безработный украинец зарезал 52-летнего жителя Омска. Инцидент произошел 24 февраля в квартире одной из многоэтажек на улице Березовой в городе Нефтеюганске. В вечернее время оппоненты вместе распивали алкоголь.

Сотрудники Главного управления МВД Ханты-Мансийского автономного округа-Югры сообщают о случае убийства в городе Нефтеюганск. Согласно информации, которую они предоставляют, он произошел вечером 24 февраля во время застолья. В нем участвовали безработный украинец, который временно проживал в РФ, и житель Омска, который приехал туда, чтобы заработать вахтовым методом. В момент, когда оба они уже находились в сильном состоянии алкогольного опьянения, между ними вспыхнул конфликт. Причина его пока остается неизвестной. Следователи предполагают, что он мог возникнуть на политической подоплеке.

После этого безработный украинец в ярости схватил со стола нож и зарезал им жителя Омска, нанеся по его телу много колото-резанных ран. Когда о произошедшем узнали правоохранительные органы, они задержали украинца как главного подозреваемого в убийстве. В отношении него возбуждено уголовное дело.