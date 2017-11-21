В Таиланде за незаконные тренинги задержали секс-тренера «Порно-Рыбки» Алекса Лесли

СМИ сообщили о том, что в Таиланде полиция провела задержание россиян, которые незаконно устроили секс-тренинги, взяв с каждого человека по 638 долларов. По данным, среди задержанных организаторов есть и скандально-известный секс-тренер «Порно-Рыбки» Алекс Лесли.

Как сообщается, полиция Таиланда в одном из отелей в Паттайе пресекла проведение незаконного секс-тренинга. На тренинге присутствовали 34 туриста из России и 10 организаторов. Среди организаторов, по данным, был и известный по скандалу с Настей Рыбкой, Алекс Лесли. Фигурант порно-роликов с Рыбкой решил, по-видимому, научить желающих своему мастерству. За тренинг каждый турист заплатил по, примерно, 638 долларов.

Туристов, которые решили посетить секс-тренинг, полиция отпустила. Задержанными остались 10 организаторов, среди которых, как утверждают СМИ, и был Алекс Лесли. Одного из 10 задержанных полиция обвинила в нарушении законов о миграции в Таиланде, трое получили обвинения в незаконном пересечении границы страны. Все остальные обвиняются в незаконной трудовой деятельности, на работу у россиян не было разрешения.

Алекс Лесли активно набирает популярность благодаря скандальным историям. Сначала он был замешан в инциденте с Волочковой, где в Сеть «слили» порно и фото с балериной. Теперь же он представляется тренером Насти Рыбки, а их совместные ролики уже давно собирают просмотры на сайтах с порнографией.