В Красноярске под колесами мусоровоза погибла женщина

25 февраля в Красноярске на Семафорной улице под колесами мусоровоза погибла женщина, которую не заметил водитель крупной машины. По данным, она шла в неположенном месте недалеко от виадука.

Как сообщается, информация о наезде и смерти женщины уже подтверждена в ГИБДД по Красноярску. Она, предполагается, вышла на дорогу в неположенном для пешеходов месте и попала под колеса мусоровоза, водитель которого не ее не заметил.

По данным из местных СМИ, на данном участке дороги часто происходят нарушения, так как пешеходы игнорируют виадук и специальный переход, выбирая проезжую часть. Водители транспорта стараются притормаживать у небезопасного участка, но иногда аварий не избежать. Сейчас полиция устанавливает, мог ли водитель избежать наезда или же он действительно не заметил пешехода, который вышел на дорогу в неположенном месте. От травм при столкновении женщина скончалась на месте. Медики уже ничем не смогли ей помочь и констатировали смерть. Детали происшествия и подробности инцидента уточняются и будут известны после проверок.