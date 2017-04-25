В московском груминг салоне работает живодёрка

Собачьи парикмахеры мучали животных в одном из груминг салонов Москвы. Правда всплыла наружу благодаря настойчивой владелице собаки.

Груминг салоны весьма популярны в Москве. Хозяева приводят туда своих питомцев, чтобы им оказали профессиональный уход, например, красиво подстригли шерсть и когти. Дарья привела своего питомца в один из таких салонов и оставила его сотрудникам на пару часов, чтобы те выполнили все процедуры. Когда женщина вернулась за собакой, она была шокирована произошедшим в её отсутствие кошмаром.

На теле своей собаки Дарья увидела раны, порезы, вырванную шерсть. Обычно спокойная собака явно нервничала и рычала. Не стерпев произошедшего, женщина потребовала у администрации салона видеозаписи. Те неохотно предоставили данные с камер. Оказалось, что сотрудница салона жестоко избивала пса, специально резала и мучила его. В Сети уже начинается скандал, теперь всем груминг салонам придётся доказывать свой профессионализм и возвращать доверие клиентов.