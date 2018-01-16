В Гродно в мусорокамере многоэтажки сгорел человек

В Гродно при неизвестных обстоятельствах заживо сгорел работник ЖЭСа, который находился в мусорокамере одного из домов на улице Поповича. Дверь мусорокамеры была заперта изнутри, обстоятельства происшествия выясняются.

Как сообщается, ночью, в 3.00 часа 25 февраля, в МЧС поступил звонок от жильцов дома. Они сообщили о дыме, идущем из мусоропровода. Спасатели прибыли на место происшествия и вскрыли дверь в мусорокамеру, которая была закрыта изнутри. Установлено, что источник огня и задымления находился в самом помещении мусорокамеры.

Там нашли тело мужчины, который сгорел при пожаре. Труп сильно обгорел, но удалось установить, что погибший был работником местного ЖЭСа. О том, что случилось в мусорокамере и почему там находился мужчина – пока не известно.

Полиция и спасатели ведут проверки и устанавливают, что стало причиной задымления и смерти мужчины. Детали и подробности уточняются.