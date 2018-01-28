В Петербурге выходец из Украины убил и расчленил свою супругу

В Петербурге полиция нашла в багажнике авто расчленённое тело женщины, разложенное по полиэтиленовым пакетам. Ее супруга, с веревкой на шее, нашли мертвым в их квартире, рядом с трупом уроженца Украины была записка с признанием.

Как сообщается, на Богатырском проспекте полиция нашла в одной из квартир труп 48-летнего мужчины. На его шее была веревка, а рядом с ним лежала записка. В ней мужчина сознался в убийстве жены и рассказал, как все случилось.

По данным из записки, супружеская пара поссорилась во время застолья, где оба употребляли спиртное. В итоге мужчина убил свою супругу, а труп разложил по пакетам, предварительно его расчленив. Все пакеты он сложил в багажник авто, которое принадлежало женщине. Машину тот отогнал в другой двор и указал адрес в записке.

Полиция нашла машину именно там, где указал мужчина. В багажнике были пакеты, где лежали расчленённые останки женщины. Против погибшего полиция завела уголовное дело и ведет проверки.