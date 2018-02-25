Новосибирцы устроили хоровод на месте автомобильной аварии

В интернете появились фотографии двух искарёженных автомобилей Toyota, столкнувшихся на перекрёстке в Новосибирске. Причиной аварии стало нарушение элементарного правила дорожного движения.

В социальной сети «ВКонтакте» на странице новосибирской службы эвакуации появились фотографии с места аварии. На перекрёстке улиц Ватутина и Пермитина столкнулись два автомобиля Toyota. Администраторы страницы пояснили, что причиной аварии стало то, что автомобиль, ехавший по улице Пермитина не уступил дорогу на перекрёстке машине, двигавшейся по Ватутина в направлении площади Маркса. Автомобили столкнулись фарами и получили незначительные повреждения.

К счастью, в аварии никто из людей не пострадал. Вокруг автомобилей сразу столпились несколько человек. Подписчики страницы поинтересовались, почему вокруг разбитых машин устроили «хоровод».