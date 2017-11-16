Мошенники начали собирать деньги на похороны жертв крушения Ан-148 в Подмосковье

В Сети мошенники начали собирать сбор средств на похороны погибших во время крушения в Подмосковье самолета Ан-148. Отмечается, что злоумышленник просит людей прислать хотя бы по 100 рублей, чтобы достойно похоронить жертв авиакатастрофы.

Как стало известно, на днях в Сети начали распространять сообщение о том, что объявлен сбор средств на похороны людей, которые погибли в авиакатастрофе с самолетом Ан-148. Мошенник отмечает, что родственникам погибших не за что хоронить своих близких, потому со всему миру собирают по копейке на достойные похороны.

Как оказалось, родственники одного из погибших, на похороны которого и собирают деньги, вовсе не знали о том, что кто-то прикрывается именем жертв катастрофы ради наживы. Они отметили, что со злоумышленником не знакомы и никаких сборов не объявляли.

По неофициальным данным, злоумышленником является племянник Ольги Алисовой, которая осуждена по делу "пьяного мальчика". Отметим, что на суде мошенник яро доказывал, что в произошедшем женщина не виновата.

В настоящий момент ведется проверка по факту произошедшего, устанавливается личность мошенника.