Акробат рухнул с высоты на спектакле Цирка Запашного в Элисте

24 февраля на спектакле "Великого русского цирка" Мстислава Запашного в Элисте с пятиметровой высоты рухнул акробат Антон Мартынов. Свидетели происшествия сообщили об этом в социальные сети.

Цирковая труппа выполняла свою программу в местном спортивном комплексе "Ойрат-арена". Пострадавший в паре со своим братом-близнецом поднялись под потолок для выполнения акробатических трюков на тросах. Уже во время спуска трос оборвался в руках Антона Мартынова - и оба гимнаста свалились на пол. Стоит отметить, что несмотря на опасность номера, братья отказались от страховочной системы.

В пресс-службе цирка рассказали, что в настоящее время травмированный циркач госпитализирован и помещен в реанимацию. Его состояние стабильного. Супруга и брат оказывают всю возможную поддержку.