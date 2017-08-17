В Красноярком крае вертолет упал на бок при посадке

24 февраля в Красноярском крае вертолет свалился на бок в процессе неудавшейся посадки. Об этом сообщают местные СМИ.

Пилоты должны были посадить воздушно-транспортное средство на Арктическом мысе. Однако во время выполнения маневров хвостовая часть вертолета АК «КрасАвиа» столкнулась с неназванным объектом. Из-за этого он накренился и потерпел крушение.

Согласно полученной информации, в момент авиакатастрофы внутри находились три члена экипажа и два пассажира. Один человек из-за инцидента сломал себе бедро и ушибся ребром. В дальнейшем подробности и причины ситуации будут выясняться.

Как писала Версия ранее, в начале месяца во Франции на территории одной из провинций произошла авария двух вертолетов с военнослужащими. В результате чрезвычайного происшествия пять человек скончались.