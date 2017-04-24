В Москве известный экономист сбил свою жену на парковке

Экономист и завкафедрой РАНХИГС, который довольно известен в России, сегодня случайно сбил свою жену на парковке в Москве. Как сообщается, это произошло вечером в День Защитника Отечества на Ленинском проспекте.

Как стало известно СМИ, экономист пытался совершить парковку на автомобиле возле аптеки, а его супруга вышла из машины немного раньше, чтобы помочь мужу правильно припарковаться. В какой-то момент мужчина перепутал педали и сбил свою супругу, которая находилась перед автомобилем.

В результате инцидента, пострадавшую на скорой помощи доставили в больницу с переломами ребер и голени.

Стоит отметить, что 68-летний экономист находится за рулем автомобиля уже более 20 лет и считается аккуратным водителем. Каким образом он перепутал педали, остается неизвестным.