В Подмосковье трех казахов нашли мертвыми в кабине фуры

24 февраля трех граждан Казахстана нашли мертвыми в кабине фуры на территории подмосковного Чеховского района. Об этом сообщают эктренные службы и правоохранительные органы Московской области.

По информации регионального ГСУ СК, трупы казахов в грузовом транспорте заметили рядом со складами в деревне Новоселки. Признаков жизни ни у кого из них зафиксировано не было.

Правоохранители начали проверять обстоятельства. Следователи установили, что грузовик прибыл в населенный пункт из Казахстана для погрузки товара. Внутри кабины найдена газовая горелка, которую покойны, предположительно, использовали для обогрева. Эксперты считают, что они могли смертельно отравиться газовыми парами. Точную причину гибели покажут результаты судебно-медицинской экспертизы. После получения этой информации Следственный комитет и пример решение о дальнейших мерах.