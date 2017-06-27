В Подмосковье мужчина пытался "зашить" рану на шее сожителю степлером и вылечить пивом

В Подмосковье между двумя сожителями произошел конфликт во время выяснения, кто из них главный. Один из мужчин перерезал другому горло и попытался "зашить" рану степлером, а также залечить пивом.

Как стало известно, 23 февраля в подмосковном Ногинске между двумя геями произошла потасовка. Ругаясь, они пытались выяснить, кто из них главный. В какой-то момент ссора переросла в драку, один из сожителей схватил нож и полоснул по горлу другому. Сразу же после этого любовники решили самостоятельно "зашить" рану степлером, однако это им не удалось. Тогда мужчина побежал к соседям, чтобы вызвать скорую и взять какую-нибудь исцеляющую мазь, а пострадавший в это время решил принять ванну и полечить душевные раны пивом.

Когда фельдшер скорой помощи, которого вызвали соседи, вбежал в квартиру, пострадавший мужчина был уже мертв, причиной смерти послужила обильная кровопотеря.

В настоящий момент правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.