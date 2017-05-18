"Жена депутата" во время конфликта в самолете пообещала оппонентке "выколоть глаз"

На борту самолета компании "Аэрофлота", который направлялся из Москвы в Бейрут, произошел конфликт между двумя пассажирками. В один момент одна из конфликтовавших назвалась "женой депутата" и пообещала оппонентке по прилету "выколоть глаз".

Как стало известно, 23 февраля, когда один из самолетов "Аэрофлота" вылетел из Москвы в Бейрут, между двумя пассажирками произошел конфликт, который попал на видео. На кадрах видно, как между конфликтующими бегают стюардессы и предлагают салфетки, которыми женщины потом вытирают лица. Судя по всему, во время ссоры одна из оппоненток обрызгала другую какой-то жидкостью.

Все время, пока стюардессы пытаются успокоить пассажиров, одна из них продолжает выкрикивать ругательства в адрес другой, которая все это время не проронила ни слова. Женщина угрожает девушке, которая сидит впереди нее, "по прилету устроить" и призывает "закрыть поганый рот". В то же время она на весь салон объявляет, что является женой депутата и грозится оппонентке "выколоть глаз".

В настоящий момент остается неизвестным, чем закончилась данная история, так же как и то, женой какого депутата является крикливая женщина. Однако, несмотря на это, произошедшее на борту самолета уже дошло и до депутатов. Так, Виталий Милонов прокомментировал произошедшее и назвал ругающуюся в самолете "жену депутата" "клинической идиоткой".