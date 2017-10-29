В Киргизии доктор восемь часов прижимал вену раненного до прибытия хирурга

Киргизский хирург из города Бакай-Атинск порядка восьми часов прижимал разрезанную вену мужчины до прибытия специалиста по сосудистой хирургии. Так на странице в Facebook объявил Эльзар Токтозаров из Национального госпитале при Минздраве.

21 февраля вечером в медицинское заведение поступил молодой человек, которого ранили в грудь ножом. Заведующий хирургическим отделением Марип Ибраимов вместе с коллегами приступил к спасению пациента и пережал верхнюю полую вену, которая была продольно повреждена на участке в 1 сантиметр.

Параллельно сотрудники учреждения вызвали сосудистого хирурга из Бишкека. Его доставили лишь в 4 часа утра при помощи санитарной авиации. Эксперт успешно зашил кровеносный сосуд. В итоге жизнь пострадавшего удалось спасти. Сейчас он находится в стабильном состоянии. Как удалось выяснить, мужчину ранили во время пьяной драки.