В Тунисе задержали корабль с военной техникой из России

В Тунисе удалось задержать с военной техникой и амуницией, который следовал из Новороссийска. Отмечается, что корабль Ural шел под флагом Панамы и направлялся в Камерун.

Как стало известно, корабль прибыл в Тунис для того, чтобы его отремонтировали. Сотрудники таможенной службы во время осмотра судна обнаружили в нем около 24 контейнеров с БМП, бульдозерами, оборудованием для спутниковой связи, рации, а также военную униформу. В настоящий момент команду судна задержали по подозрении в пособничестве террористам, ведется дальнейшая проверка.

Следствие заинтересовал странный маршрут, по которому команда корабля добралась до Туниса. По предварительным данным, Ural вышел из порта Новороссийска, затем пересек Ионическое море и сделал остановку в Тунисе для ремонта, после этого намеревался отправится в Камерун. Отмечается, что традиционно при поездке в Камерун корабли не совершают подобный крюк, потому то он и вызвал подозрение властей Туниса.