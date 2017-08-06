Столкновения фанатов "Спартака" и "Атлетико" в Бильбао спровоцировали испанские радикалы

В Бильбао столкновения фанатов футбольных клубом "Спартак" и "Атлетик" спровоцировали испанские радикалы. Об этом пишут СМИ Испании.

В четверг команды сыграли матч 1/16 турнира Лиги Европы. Московский "Спартак" победил соперника со счетом 2:1.

После игры на улицах рядом со стадионом "Сан-Мамес" начались стычки между болельщиками команд-соперниц. Региональная полиция доложила, что в процессе принятых мер по обеспечению правопорядка, были задержаны девять предполагаемых нарушителей. Трое из них оказались гражданами Российской Федерации. После выяснения обстоятельств их отпустили до судебного заседания. За время конфликта несколько человек пострадали, а один из полицейских скончался от инфаркта.

По информации испанских журналистов, зачинщиками беспорядков выступили поклонники "Атлетик" Herri Norte Taldea, которые выступают с крайне левой политической позицией и националистическими взглядами. СМИ утверждают, что эти люди также одобряли деятельность баскской террористической группировки ЭТА. По словам одного из правоохранителей, испанские "ультрас" вооружались ударными предметами, бутылками с бензином и дымовыми шашками и шли охотиться на россиян.