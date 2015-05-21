"Даешь флешмоб?": В Астрахани студенты-медики распивали пиво в аудитории

В Астрахани студенты медицинского вуза распивали пиво, находясь в учебной аудитории. Такой ролик на днях опубликовали в социальной сети.

В кадр попали два молодых человека в белых халатах и врачебных шапочках. Они сидят в лекционном зале, окруженные шумными сокурсниками. В руках юноши держат по стеклянной полулитровой бутылке пива, из которой время от времени пьют.

Автор публикации отметил, что участниками видео стали учащиеся в Астраханском медицинском университете на факультете стоматологии. Пользователь написал, что действие происходит во время лекции, однако преподавателя на видео не наблюдается. Сами же будущие стоматологи оглядываются в сторону доски. Из этого можно предположить, что пара ещё не началась или же лектор задерживается.

В комментариях поведение студентов вызвало негодование. Пользователи считают, что обучение медицине несовместимо с употреблением алкоголя. Впрочем, некоторые комментаторы предположили, что астраханцы пытаются запустить новый флешмоб по примеру скандального видеоролика курсантов из Ульяновска.