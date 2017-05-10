В Ленобласти мужчина расстрелял трех школьников

23 февраля в Ленинградской области мужчина расстрелял троих школьников из неизвестного мелкокалиберного оружия. Об этом сообщают местные СМИ.

В городе Коммунар Гатчинского района мальчишки прогуливались и решили спуститься в подвал одного из домов, чтобы сходить в туалет. Внутри они встретили четырех мужчин. Один из них начал стрелять. Как рассказали правоохранителям сами пострадавшие - это был охранник, работающий в новостройке.

В итоге двое мальчишек постарше получили множественные травмы ног. У одно, в добавок, поврежден большой палец на левой руке. Третьеклассник, самый младший из трио, вместе с родителями отправился в травмпункт соседнего Пушкина. Медработники диагностировали ранение в подбородок и отправили сигнал в полицию. Сотрудники районного УМВД начали проверку обстоятельств.