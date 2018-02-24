"Falcon 9, ты ли это?": Очевидцы заметили светящийся НЛО в Норвегии

В Норвегии очевидцы заметили в небе загадочный НЛО, который излучал белое свечение. Эту информацию распространили в социальных сетях жители северного региона.

Свидетели утверждают, что видели крупный сферический объект, который светился на большой высоте. По их мнению, явление не было похоже ни на один из возможных предметов с Земли. После появления НЛО на короткое время застыл, а затем начал неторопливо перемещаться по небесному своду. В конечном итоге, он развалился пополам и скрылся из виду.

Спустя некоторое время, аналогичные сообщения стали появляться от пользователей из другой части государства. Они даже зафиксировали свечение на камеры своих устройств. В это же время многие комментаторы уверенно предполагают, что зафиксированное небесное тело может быть одной из частей Falcon 9 - тяжелой ракеты-носителя, разработанной космической компанией SpaceX.