В Индии въехавший в школу автобус задавил 9 человек

24 февраля в восточной части Индии автобус протаранил здание школы и насмерть задавил 9 человек. Об этом пишет местное издание India Today.

Катастрофа произошла в городе Музаффарпур, который входит в состав штата Бихар. Водитель разогнал пассажирский транспорт Mahindra Bolero до высокой скорости и по неизвестной причине врезался в учебное заведение.

В результате семь школьников и два взрослых умерли от полученных травм, а ещё, по меньшей мере, 24 человека получили повреждения разной тяжести. Все пострадавшие госпитализированы в Медицинском колледже Шри Кришны. Представитель полиции Вивек Кумар уведомляет: сейчас на месте инцидента работают правоохранители. Они арестовали сбежавшего водителя и начали выяснять причины происшествия. Тем временем индийское правительство пообещало материально компенсировать ущерб семьям умерших.