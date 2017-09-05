Обаятельные киргизы отказались от изнасилования девушки ради ее смартфона

В полицию поступило сообщение о том, что обаятельные киргизы, воспользовавшись наивностью девушки, едва не изнасиловали ее в машине. Отмечается, что пострадавшей пришлось откупаться от джентльменов своим смартфоном.

Как стало известно, 23 сентября граждане Киргизии обманом заманили в автомобиль девушку, которая ночью прогуливалась в одиночестве. Они сообщили своей жертве, что в машине находится ее подруга и именно она попросила пригласить девушку, а та, поверив, села в автомобиль. Как и ожидалось, в машине подруги не было, вместо нее девушку поджидали еще несколько мужчин, которые тут же стали ее раздевать с целью изнасилования.

Потерпевшая с трудом сумела уговорить насильников помиловать ее, отдав им свой телефон и 500 рублей. Вежливые насильники тут же извинились перед девушкой и отвезли ее на то место, откуда и забрали.

О произошедшем в полицию сообщил друг пострадавшей, в настоящий момент правоохранители разыскивают подозреваемых.