В Петербурге романтичный дебошир пробил дверь автобуса ради понравившейся девушки

В Санкт-Петербурге пьяный мужчина решил покорить понравившуюся девушку и разбил окно в двери автобуса. Таким образом он решил остановить отъезжающий транспорт, чтобы пообщаться с похитительницей своего сердца.

Как стало известно, поздним вечером на проспекте Ветеранов пьяный мужчина решил приударить за понравившейся девушкой, однако та села в автобус. Кавалер также намеревался войти в транспорт, однако двери автобуса внезапно закрылись. Не придумав ничего лучше, он пробил рукой стекло в двери автобуса, а затем стал засматриваться на похитительницу своего сердца и осыпать ее комплиментами.

Судя по опубликованным в соцсетях фото, девушке такой героический жест пришелся не по вкусу, она даже не посмотрела в сторону "принца".

После происшествия всех пассажиров автобуса попросили пересесть на другой транспорт, а влюбленного дебошира отправили в полицию, где он ответит по закону за совершенный поступок.