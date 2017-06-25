Из ТЦ "БУМ" в Москве экстренно эвакуируют людей

На юго-востоке Москвы сотрудники МЧС в экстренном порядке проводят эвакуацию покупателей и сотрудников торгового центра "БУМ". Это связано с возгоранием, которое произошло в кафе "Мистер Фикс".

Как стало известно, сегодня, 24 февраля, в кафе "Мистер Фикс" случился пожар. В связи с этим спасатели начали в экстренном порядке выводить посетителей и работников из здания торгового центра "БУМ". Пока что предварительной причиной пожара считается возгорание жировых отложений на кухне ресторана быстрого питания. Отмечается, что жировые отложения могли загореться из-за вспыхнувшего масла во фритюре.

В настоящий момент из торгового центра эвакуировали более 100 человек, расследование по факту произошедшего продолжается.