В Кировской области живодер чуть не забил кота до смерти

В Кировской области в праздничный день житель города Котельнич практически до смерти избил кота. Об этом сообщается в паблике "Типичный Котельнич".

Как рассказал один из подписчиков, 23 февраля на улице Дренажной неизвестный мужчина схватил беззащитного кота, с силой отбросил его в сугроб и начал избивать ногами. Самая большая травма у кота находится в области таза, так как живодер несколько раз ударил туда ногой. В настоящий момент кот еле передвигается и практически не может стоять.

Неравнодушные люди отвезли пострадавшего кота к ветеринару, переломов у него не оказалось, только сильные ушибы. Сейчас кот проходит лечение и постепенно начинает приходить в себя и забывать о произошедшем, сообщают подписчики "Типичного Котельнича".

Пользователи социальных сетей оказались шокированы произошедшем и пообещали оторвать живодеру ноги, если найдут его. Также неравнодушные граждане обратились к полиции с просьбой наказать обидчика животного.