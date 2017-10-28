Самолет из Москвы в Астрахань сел в Волгограде из-за умершей пассажирки

24 февраля самолет, летевший по маршруту из Москвы в Астрахань, вынужденно сел в аэропорту Волгограда из-за умершей на борту пассажирки. Об этом уведомили представители ЛУМВД Волгограда на транспорте.

Ночью, около 0:10 по московскому времени, транспортное средство приземлилось. Несколько ранее люди в салоне обнаружили гибель пожилой женщины 1927 года рождения. Во время полета покойную сопровождали родственники. Сотрудники ведомства добавили, что женщина страдала серьезным недугом.

Транспортная полиция зафиксировала инцидент. Эти материалы перейдут под юрисдикцию следователей, которым предстоит провести проверку.