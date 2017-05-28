В Пхёнчхане нетрезвый спортсмен из Канады угнал автомобиль

В Пхёнчхане нетрезвый олимпийского спортсмен из Канады угнал автомобиль и был задержан. Об этом 24 февраля сообщила корреспондент CBS Сьюзан Ормистон.

По информации американской журналистки, неназванный олимпиец в состоянии алкогольного опьянения вместе со своей женой и менеджером сели в чужую машину на парковке. Затем он выехал к своему жилью на территории Олимпийской деревни.

Именно там полицейским удалось задержать правонарушителя. По результатам экспертизы, содержание алкоголя в крови задержанного составляло 0,16 промилле. В полиции Гангвона отметили, что канадцы вели себя сдержанно и уже отпущены на свободу. Один из них объяснил поступок желанием согреться и быстрее оказаться дома.

Южнокорейские СМИ предполагают, что речь идет о фристайлисте Дэйве Данкане, который на Олимпиаде участвовал в соревнования по ски-кроссу. По их сведениям, угнанный автомобиль произведен компанией Hummer.