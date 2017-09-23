Британские водители несколько часов ездили по мёртвой женщине

Страшное происшествие в Великобритании поразило интернет. Водители грузовиков несколько часов ездили по телу мёртвой женщины.

Водители обнаружили тело 32-летней женщины на одной из самых оживлённых грузовых трасс Великобритании М20. Женщина была мертва уже несколько часов, её тело лежало на дороге, а шофёры проезжающих по трассе автомобилей не замечали её. Как тело женщины оказалось в час пик на загружённой трассе в потоке грузовиков предстоит выяснить следствию.

Уже сейчас есть предположение, что женщина погибла не под колёсами автомобилей. Она могла быть убита ранее. Преступник подбросил её тело на трассу, чтобы уничтожить улики и затруднить опознание. У женщины остались два ребёнка. Главный подозреваемый в убийстве — её бывший сожитель. Полиция арестовала его, но уже отпустила под залог.